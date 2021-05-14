Энергетики на один день перекроют проезд Административный в Ленинском районе Красноярска для монтажа трубопровода

В субботу, 15 мая, подрядчики СГК смонтируют временный трубопровод для горячего водоснабжения жителей в период капитального ремонта теплосети в Ленинском районе Красноярска. На период монтажных работ — с 8:00 до 22:00 — будут перекрыты проезд Административный рядом с гимназией №7 и дворовой проезд между домами №40 и 42 на проспекте Красноярский рабочий.

Рабочие протянут временный трубопровод по поверхности земли, но заглубят его на участках, пересекающих проезжую часть, чтобы трубы не мешали движению автотранспорта и пешеходам. Перевод домов на временную схему энергетики совместят с плановым отключением горячей воды для проверки теплосетей Ленинского района на прочность.

Временная теплосеть пройдет в две нитки, что позволит обеспечить циркуляцию горячей воды и сохранить качество горячего водоснабжения в ближайших микрорайонах в течение всего срока ремонта тепломагистрали. После его окончания, в cентябре, специалисты демонтируют временный трубопровод и переключат дома на постоянную схему горячего водоснабжения.

Замена магистральной теплосети на проспекте Красноярский рабочий ведется поэтапно в течение нескольких лет. Участок за участком специалисты меняют изношенные трубы на новые. Вместе с трубами меняют оборудование тепловых камер и прокладывают новый герметичный бетонный канал. В этом году на Красноярском рабочем перекладывают несколько участков, работы в районе домов №40 и 42 проходят с 12 апреля до 15 сентября.

Капитальный ремонт магистрали на проспекте Красноярский рабочий — одна из 89 точек программы СГК по обновлению городских теплосетей. В общей сложности в Красноярске в 2021 году будет построено, модернизировано и отремонтировано более 60 км теплосетей. Часть этих работ невозможно провести без перекрытия улиц и дворовых проездов. Компания приносит жителям извинения за временные неудобства и просит водителей учитывать информацию об ограничениях движения при планировании маршрутов и мест парковки автомобилей.

Фото: СГК

По материалам СГК