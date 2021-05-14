14 мая
Красноярск
погода +13 °C
74.36
 
€ 89.93
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Энергетики на один день перекроют проезд Административный в Ленинском районе Красноярска для монтажа трубопровода

Главная Общество
Красноярск
13:47 14 Мая 2021
ремонт, перекрытия, коммунальное хозяйство, жкх, город
версия для печати Ico_print

В субботу, 15 мая, подрядчики СГК смонтируют временный трубопровод для горячего водоснабжения жителей в период капитального ремонта теплосети в Ленинском районе Красноярска. На период монтажных работ — с 8:00 до 22:00 — будут перекрыты проезд Административный рядом с гимназией №7 и дворовой проезд между домами №40 и 42 на проспекте Красноярский рабочий.

Энергетики на один день перекроют проезд Административный в Ленинском районе Красноярска для монтажа трубопровода

Рабочие протянут временный трубопровод по поверхности земли, но заглубят его на участках, пересекающих проезжую часть, чтобы трубы не мешали движению автотранспорта и пешеходам. Перевод домов на временную схему энергетики совместят с плановым отключением горячей воды для проверки теплосетей Ленинского района на прочность.

Временная теплосеть пройдет в две нитки, что позволит обеспечить циркуляцию горячей воды и сохранить качество горячего водоснабжения в ближайших микрорайонах в течение всего срока ремонта тепломагистрали. После его окончания, в cентябре, специалисты демонтируют временный трубопровод и переключат дома на постоянную схему горячего водоснабжения.

Замена магистральной теплосети на проспекте Красноярский рабочий ведется поэтапно в течение нескольких лет. Участок за участком специалисты меняют изношенные трубы на новые. Вместе с трубами меняют оборудование тепловых камер и прокладывают новый герметичный бетонный канал. В этом году на Красноярском рабочем перекладывают несколько участков, работы в районе домов №40 и 42 проходят с 12 апреля до 15 сентября.

Капитальный ремонт магистрали на проспекте Красноярский рабочий — одна из 89 точек программы СГК по обновлению городских теплосетей. В общей сложности в Красноярске в 2021 году будет построено, модернизировано и отремонтировано более 60 км теплосетей. Часть этих работ невозможно провести без перекрытия улиц и дворовых проездов. Компания приносит жителям извинения за временные неудобства и просит водителей учитывать информацию об ограничениях движения при планировании маршрутов и мест парковки автомобилей.    

Фото: СГК
По материалам СГК

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В этом году Красноярск останется без карнавала

В этом году Красноярск останется без карнавала

14 Мая 2021 г.
Организаторы не хотят рисковать здоровьем зрителей
Новости Красноярска: Погрузка на Красноярской железной дороге в апреле выросла на 11,9%

Погрузка на Красноярской железной дороге в апреле выросла на 11,9%

14 Мая 2021 г.
В январе-апреле 2021 года со станций КрасЖД отправлено 28 млн тонн грузов
Новости Красноярска: Оценщик украл из ломбарда почти миллион рублей

Оценщик украл из ломбарда почти миллион рублей

14 Мая 2021 г.
За это ему грозит 6-летний срок
Новости Красноярска: В Минусинске вынесли приговор по делу о гибели 10-летнего мальчика

В Минусинске вынесли приговор по делу о гибели 10-летнего мальчика

14 Мая 2021 г.
Ребёнок переходил дорогу в неположенном месте
Новости Красноярска: Поставщиков продуктов для пришкольных лагерей Красноярска проверит прокуратура

Поставщиков продуктов для пришкольных лагерей Красноярска проверит прокуратура

14 Мая 2021 г.
В мэрии составили список
Новости Красноярска: Бизнесмен из Курагино воровал казённое зерно

Бизнесмен из Курагино воровал казённое зерно

14 Мая 2021 г.
Делец обогатился на 30 миллионов
Новости компаний
14/05
Европа снова сталкивается с рецессией
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: День Победы в Красноярске отметили торжественным шествием

День Победы в Красноярске отметили торжественным шествием

9 Мая 2021 г.
«Бессмертный полк» пройдет в онлайн-формате
Новости Красноярска: «Енисей-СТМ» вышел в финал чемпионата России по регби

«Енисей-СТМ» вышел в финал чемпионата России по регби

10 Мая 2021 г.
Во втором матче он снова был сильнее «Красного Яра»
Новости Красноярска: Полуфинальный матч красноярских регбистов будут обслуживать московские арбитры

Полуфинальный матч красноярских регбистов будут обслуживать московские арбитры

9 Мая 2021 г.
«Красный Яр» и «Енисей-СТМ» встретятся завтра
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru