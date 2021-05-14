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Поставщиков продуктов для пришкольных лагерей Красноярска проверит прокуратура

Главная Общество
Красноярск
13:06 14 Мая 2021
питание, школа, лагерь, поставки, продукты, прокуратура, горсовет
Автор: Sibnovosti.ru
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В Красноярске с завершением учебного года стартует сезон пришкольных лагерей. Ситуацию с питанием в них обсудили на заседании комиссии по социальному развитию в Горсовете.

Так, по данным руководителя департамента социального развития администрации города Оксаны Урбанович, большинство школ уже заключили контракты с действующими поставщиками питания. Также завершена паспортизация пищеблоков школ.

Чтобы не нарваться на горе-поставщиков, в мэрии составили и отправили в органы прокуратуры список поставщиков для выявления недобросовестных.

«На ремонт пищеблоков дополнительно предусмотрены средства при корректировке бюджета в размере 9,7 млн рублей, за что спасибо депутатам, которые поддержали данное предложение», - отметила Урбанович.

Напомним, весной  этого года дети в 27 школах Красноярска заразились иерсиниозом после обедов в школьных столовых. Пострадали 114 детей. После этого массовое отравление случилось в железногорской Школе космонавтике. 

 

Фото: krasnoyarsk-gorsovet.ru

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