Поставщиков продуктов для пришкольных лагерей Красноярска проверит прокуратура

В Красноярске с завершением учебного года стартует сезон пришкольных лагерей. Ситуацию с питанием в них обсудили на заседании комиссии по социальному развитию в Горсовете.

Так, по данным руководителя департамента социального развития администрации города Оксаны Урбанович, большинство школ уже заключили контракты с действующими поставщиками питания. Также завершена паспортизация пищеблоков школ.

Чтобы не нарваться на горе-поставщиков, в мэрии составили и отправили в органы прокуратуры список поставщиков для выявления недобросовестных.

«На ремонт пищеблоков дополнительно предусмотрены средства при корректировке бюджета в размере 9,7 млн рублей, за что спасибо депутатам, которые поддержали данное предложение», - отметила Урбанович.

Напомним, весной этого года дети в 27 школах Красноярска заразились иерсиниозом после обедов в школьных столовых. Пострадали 114 детей. После этого массовое отравление случилось в железногорской Школе космонавтике.

Фото: krasnoyarsk-gorsovet.ru