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В Горсовете обсудили охрану красноярских школ

Главная Общество
Красноярск
12:42 14 Мая 2021
школа, охрана, полиция, горсовет, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В Красноярском городском Совете рассмотрели итоги реализации муниципальной программы «Развитие образования» за прошлый год. Один из вопросов, который подняли депутаты за рамками цифр и статистики, - охрана школ. В частности, Олег Панченко поинтересовался о дополнительных мерах после трагедии в Казани. Там, напомним, 19-летний парень устроил стрельбу школе, погибло девять человек, большинство из которых - дети.

Руководитель главного управления образования администрации города Татьяна Ситдикова допустила, что штат сотрудников Росгвардии в образовательных учреждениях, возможно, стоит увеличить, «ведь не секрет, что во многих школах охрану осуществляют сотрудники ЧОПов предпенсионного возраста».

После обсуждения депутаты озадачили мэрию подготовкой списка школ, где вовсе отсутствует охрана. А саму тему решили продолжить на следующем заседании – там планируют рассмотреть вопрос о качестве охранных услуг в образовательных учреждениях Красноярска с участием представителей городской полиции, Росгвардии и охранных предприятий. 

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