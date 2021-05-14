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В Красноярском крае появятся 17 новых частей МЧС

Главная Общество
Красноярск
11:41 14 Мая 2021
мчс, правительство, в красноярском крае
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Правительство края разработало концепцию развития пожарно-спасательных сил до 2030 года, об этом стало известно из доклада заместителя председателя Правительства Красноярского края Анатолия Цыкалова, во время Всероссийского совещания по проблемам гражданской обороны и защиты населения.

По плану, сеть пожарной охраны охватит 102 населённых пункта. Будут построены новые депо добровольной пожарной охраны, отремонтированы существующие здания и пожарная техника.

Кежмский район получит новое отделение краевого учреждения «Спасатель», а в Енисейске, Канске, Ачинске, Богучанах, Минусинске и Красноярске будет увеличен штат сотрудников.

Фото: https://24.mchs.gov.ru

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