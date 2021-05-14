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Сотрудники РУСАЛа провели уборку на улице Пограничников

Главная Общество
Красноярск
11:00 14 Мая 2021
сотрудники, уборка, предприятие, металлургия, территория
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Работники Красноярского алюминиевого завода и других организаций промплощадки РУСАЛа организовали субботник на улице Пограничников.

На прилегающей к заводу территории, которая является общедоступной, металлурги убрали мусор, прошлогоднюю листву и сухую траву. Уборка охватила участок вдоль предприятия протяженностью более километра. Участие в ней приняли сотрудники КрАЗа: рабочие, специалисты, мастера, руководители разного уровня, представители других организаций промплощадки. На субботник также вышел генеральный директор «РУСАЛ Медицинский Центр» Валерий Савельев:

– В подобных мероприятиях участвуют все структурные подразделения компании, и корпоративная медицина – не исключение. Считаю своим долгом внести вклад в чистоту города, района. Привести в порядок пешеходные дорожки, по которым ежедневно сотрудники ходят на работу. Тем более это место является центральным, здесь расположены проходная завода, остановка общественного транспорта, сквер, – подчеркнул Валерий Савельев.

Сотрудники РУСАЛа провели уборку на улице Пограничников

Отметим, в Красноярске расположен головной офис Медицинского центра РУСАЛа и его филиал – красноярская медсанчасть, в которой работает более 90 сотрудников: врачи, средний медицинский персонал, технические специалисты. Медсанчасть реализует программы профилактики профессиональных и производственно-обусловленных заболеваний для поддержания здоровья сотрудников РУСАЛа, осуществляет различные виды  медицинских обследований и осмотров врачами специалистами, вакцинацию, а так же обеспечивает оказание неотложной помощи на здравпунктах  предприятий в круглосуточном режиме. Социальные программы, направленные на профилактику и сохранение здоровья сотрудников компании, заложены основателем РУСАЛа Олегом Дерипаска.

Ранее РУСАЛ в рамках социально-экономического сотрудничества с администрацией Советского района направил 30 млн рублей на благоустройство улицы Пограничников. Были созданы две зоны отдыха у проходной КрАЗа, высажено около 200 новых деревьев и кустарников, проложен тротуар от КрАЗа до спортивного комплекса «Сокол», высажена живая изгородь из 3,5 тысяч кустарников и 100 яблонь.

Фото: АО «РУСАЛ Красноярск»

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