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В Красноярске начали обновлять Юдинский сквер

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Красноярск
10:25 14 Мая 2021
парк, красноярск, реконструкция
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Летом в Юдинском сквере появятся новые локации, прогулочные аллеи и детские игровые площадки в природном стиле. Собаководам построят площадки для выгула, а для велосипедистов проложат дорожки, сообщила пресс-служба мэрии.

Сквер Юдина станет 21-пространством, которые получат обновлённый вид в текущем году. При составлении проекта дизайнеры учли и исторический смысл пространства. В законченном виде, сквер вместе с набережной Качи станут частью центрального паркового кольца.

Фото: http://www.admkrsk.ru

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