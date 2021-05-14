В Красноярске начали обновлять Юдинский сквер

Летом в Юдинском сквере появятся новые локации, прогулочные аллеи и детские игровые площадки в природном стиле. Собаководам построят площадки для выгула, а для велосипедистов проложат дорожки, сообщила пресс-служба мэрии.

Сквер Юдина станет 21-пространством, которые получат обновлённый вид в текущем году. При составлении проекта дизайнеры учли и исторический смысл пространства. В законченном виде, сквер вместе с набережной Качи станут частью центрального паркового кольца.

Фото: http://www.admkrsk.ru