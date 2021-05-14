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Андрей Модестов покидает пост советника губернатора и переезжает в Москву

Главная Общество
Красноярск
10:25 14 Мая 2021
в красноярске, власть, общество
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О своем решении экс-главврач Красноярского краевого клинического онкологического диспансера им. А. И. Крыжановского и председатель комиссии по охране окружающей среды и формированию здорового образа жизни Красноярского городского Совета депутатов Андрей Модестов сообщил на своей странице в «Фейсбук».

Он признался, что решение о переезде далось ему нелегко, но он благодарен судьбе за возможность работать в команде единомышленников.

«11 последних лет я руководил краевым онкологическим диспансером, который строился, рос и менялся на Ваших глазах. Решение было для меня непростым, но я его принял. Искренне благодарен судьбе за бесценный опыт работы с командой единомышленников онкоцентра, Минздрава края, главврачами медицинских организаций. Желаю успехов коллективу диспансера, здравоохранению Красноярского края, всем от кого зависит здоровье жителей Красноярья», — написал Андрей Модестов.

Напомним, на пост советника губернатора Александра Усса Модестов был назначен в марте 2021 года.

фото: со страницы Андрея Модестова в "Фейсбук"

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