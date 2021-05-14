Ачинский бизнесмен торговал некачественным топливом через подконтрольные заправки

Прокуратора края сообщила, хозяин двух ачинских нефтебаз с 2017 по 2020 год продал 200 тонн некачественного топлива. Известно, что бензин продавался в Емельяновском, Березовском, Ачинском районах края, а также в Красноярске.

Хитрый делец разбавлял свой товар продуктами нефтехимии и продавал всё через подконтрольные заправки. С обманутых автовладельцев мужчина получил около трёх миллиардов рублей.

Сейчас на имущество подозреваемого наложен арест, а ему самому предъявлены обвинения в незаконном предпринимательстве, покушении на мошенничество и отмывании денег.

Фото: РИА Новости