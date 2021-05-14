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По выходным центр Красноярска станет пешеходным

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Красноярск
09:25 14 Мая 2021
красноярск, развлечение, общество
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Центр города от ул. Обороны до ул. Перенсона, и небольшой участок улицы Кирова по выходным превратятся в пешеходную зону, сообщил мэр Сергей Еремин. На прогулочном бульваре появятся летние кафе, фотозоны и развлекательные площадки. Проект получил название «В центре МИРА».

«С этим проектом в Красноярске должна зародиться новая уличная культура. Я бы очень хотел, чтобы три квартала проспекта стали местом для эмоций от встреч горожан, общения, особого колорита этого пешеходно-прогулочного пространства. Если рассуждать категориями дома, то проспект Мира должен превратиться в гостиную для встреч большой красноярской семьи». — добавил глава города.

По словам руководителя департамента экономической политики и инвестиционного развития Ирины Антиповой, владельцы бизнеса в центре города отнеслись к таким изменениям очень положительно.

«Переговорили с каждым предпринимателем, который попадает в зону перекрытия. Проект вызвал позитивный отклик, тем более в прошлом году у нас был хороший опыт: в период пандемии многие кафе выставили столики на улицу и это было востребовано. На сегодня у нас подтверждено 19 участников проекта, среди них – три магазинчика».

Автомобилистам волноваться не стоит, для них открытым проезд по улице Диктатуры Пролетариата. А, красноярские автобусы 3, 12, 36, 37, 55, 56, 64 и 85 будут проезжать по улицам Карла Маркса и Ленина.

Фото: http://www.admkrsk.ru

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