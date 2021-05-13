Компания En+ Group продолжает развивать медицину Сибири

Компания, основанная Олегом Дерипаска, оплатит выпускникам медицинских вузов ординатуру и даст работу в одном из своих медцентров

Компания En+ Group 12 мая запустила программу поддержки для выпускников медицинских вузов Сибирского и Уральского регионов. В прошлом году компания потратила около 6 млрд рублей на развитие медицинских центров в регионах, где есть активы компании.

«Программа для молодых медиков – важная часть социальной политики компании, которая направлена на развитие регионов. Ключевыми направлениями являются: медицина, спорт, образование, инфраструктурные проекты, – добавила заместитель генерального директора по персоналу компании, Наталья Альбрехт

В рамках помощи, компания возьмёт на себя оплату обучения ординаторов и выплату ежемесячной стипендии в размере 12 392 рубля. Принять участие в программе могут будущие ординаторы Красноярского, Иркутского и Уральского государственных медицинских университетов по следующим специальностям: терапия, офтальмология, рентгенология, хирургия, оториноларингология, неврология, акушерство и гинекология, функциональная диагностика и психиатрия.

После обучения все участники получат работу одном из подразделений РУСАЛ «Медицинский Центр», куда входят 11 филиалов и 5 подразделений в городах Ачинска, Саяногорска, Красноярска, Шелехова, Братска, Каменск-Уральского и Краснотурьинска.

Поддержка молодых медиков – это одно из самых приоритетных направлений социальной политики En+ Group, основы которой заложил её основатель Олег Дерипаска. Так, на средства компании, в Ачинске был открыт медицинский центр для лечения пациентов с внебольничной пневмонией. Однако, по словам промышленника, в регионах стоит острая проблема с нехваткой кадров для таких центров. «Вы знаете, как в Братске обстоят дела с пульмонологами? 220 тыс. человек в городе, еще 180 тыс. вокруг, еще Транссиб, а это примерно 100 тыс. – а там на весь город три пульмонолога», – отметил он.

По материалам En+ Group