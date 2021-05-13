По инициативе «Единой России» до 2023 года в регионы поступит 5000 автомобилей «скорой» помощи

До 2023 года в регионы поступит 5000 автомобилей «скорой» помощи. В апреле с просьбой подключиться к решению вопроса нехватки машин скорой помощи к замсекретаря Генсовета «Единой России» Евгению Ревенко обратилась участница Всероссийского форума волонтеров-медиков, окружной координатор Сибирского федерального округа ВОД «Волонтеры-медики» Алёна Миронова. Партия направила предложение Владимиру Путину, и оно вошло в Послание.

«В период работы в пандемию, когда летом мы активно работали с территориями, наши волонтеры, врачи и местные жители отмечали нехватку машин скорой помощи. Тот фонд, который у нас имелся, абсолютно не отвечал современным потребностям. Поэтому в апреле на форуме волонтеров-медиков, мы встретились с представителями партии «Единая Россия» и озвучили такую потребность. Мы руководствовались реальными цифрами, которые у нас были, и они согласились с тем, что такая необходимость есть. Буквально в течение месяца партия вышла с этим предложением к президенту. И вот, до 2023 года около 5000 автомобилей поступят в органы исполнительной власти. Безусловно, это очень важно!», - подчеркивает Миронова.

Главный врач Красноярской станции скорой медицинской помощи Сергей Скрипкин отмечает, что проблема изношенности автопарка скорой помощи в регионе, действительно, существует. На сегодняшний день в Красноярске работает от 90 до 95 автомобилей. Они делятся на специализированные, реанимационные, кардиологические и профильные. Сейчас износ автомобиля начинается после 5-7 лет эксплуатации, в зависимости от профиля и марки машины.

«За последние годы мы получили 83 новых автомобиля по федеральной и краевой программам. Нам обещают каждый год менять по 20 автомобилей. В итоге получится, что каждые 5 лет у нас будет заменяться 20% парка. В идеале, конечно, хотелось бы, чтобы все было по нормативу и в запасе находилось еще где-то 10-15% новых автомобилей, так как машины ломаются, попадают в ДТП и выходят из строя по разным причинам. Конечно, мы полностью поддерживаем инициативу партии. Если сравнивать с новыми газелями автомобили, которые находятся у нас в эксплуатации уже не первый год – это совершенно другой класс, они гораздо более практичные и надежные. На сегодняшний день около 20 автомобилей в нашем парке служат нам уже более 5-7 лет, их нужно заменить. Мы надеемся, что это произойдет в этом году, и в дальнейшем парк будет обновляться регулярно», - рассказывает Сергей Скрипкин.

По его словам, сложнее ситуация в районах края. Так есть медицинские учреждения, в которых до 80% техники выработали свой ресурс. К тому же из-за деревенских дорог техника изнашивается гораздо быстрее.

«В течение 2020 года мне, как сопредседателю регионального штаба ОНФ, довелось поездить по региону в рамках программы по оснащению станций скорой помощи. В территориях есть автомобили, которым 15-17 лет. Конечно, такие машины поменять нужно было, что называется, «еще вчера». Ннас заверили, что в ближайшее время это будет сделано. Так как новый, исправный автомобиль, разумеется, доедет до пациента быстрее. И таких ситуаций, когда машина ломается на ходу, и люди не получают своевременной помощи, не будет. Так что в территориях вопрос с оснащением парка скорых стоит достаточно остро, там необходима ежегодная поставка качественной техники», - поясняет Сергей Скрипкин.

В ближайшее время «Единая Россия» вместе с главами регионов, секретарями реготделений партии и Минздравом составит план-график поставок мобильных медкомплексов и машин «скорой» в регионы. При распределении машин будут учтены потребности каждого муниципалитета, малых городов и районов.

Фото: «Единая Россия»

По материалам «Единой России»