Краевой бюджет выделит для дачников 10 миллионов

Администрации Кежемского и Емельяновского районов, и Дивногорска получат почти 10 млн рублей. Эти деньги муниципалитеты потратят на строительство и ремонт электроснабжения садоводческих товариществ на своей территории, сообщает Минсельхоз края.

В Кежемском районе на полученные средства отремонтируют воздушные линии для СНТ «Первенец». Более 4 млн рублей направит Емельяновский район отремонтирует линии электропередачи протяжённостью около 3,5 километра, для садоводов почти 4,5 тысяч участков. А в Дивногорске разработают проект для строительства объектов электроснабжения к СНТ «Таволга»

«Конкурс по данному направлению господдержки состоялся в конце прошлого года. Тогда Манский и Большеулуйский районы, а также Канск и Железногорск более 10 миллионов рублей на ремонт сетей электроснабжения. Нынешний отбор – дополнительный на 2021 год. По инициативе губернатора муниципалитетам выделено ещё 10 миллионов рублей для развития садоводства и огородничества на их территориях», – рассказал министр сельского хозяйства и торговли Леонид Шорохов

Соглашения о выделении денег муниципалитеты подпишут с Минсельхозом края до 15 мая

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