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Село в Красноярском крае планируют сделать базой для турмаршрута на Северный полюс

Главная Общество
Красноярск
12:15 13 Мая 2021
полюс, северный, туристы
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Один из самых отдаленных населенных пунктов Красноярского края – таймырское село Хатанга - станет точкой отправки туристов на вершину планеты.  Планируется, что именно оттуда туристы со всего мира смогут отправляться на Северный полюс. 

Сейчас уже полным ходом идет реконструкция гостиницы «Заполярье». Планируется переоборудовать комплекс в визит-центр для туристов. В 2021 году в сельском аэропорту построят новый модульный аэровокзал, а еще – отремонтируют рулежные дорожки и взлетно-посадочную полосу. Об этом сообщает пресс-служба правительства Красноярского края.

«В ближайших планах – переоборудование и модернизация «Музея мамонта», единственного в своём роде, размещенного в пещере в слоях вечной мерзлоты. Планируется и организация круизных поездок по реке Котуйкан до Хатанги», - говорится в сообщении.

Напомним, предложение об организации полетов на Северный полюс прозвучало во время встречи губернатора края Александра Усса и шведского ученого, мецената и путешественника, члена попечительского совета РГО Фредерика Паулсена на КЭФ.

 «Буквально месяц назад на заседании Российского географического общества мы поднимали тему возрождения полетов на Северный полюс. Важно запускать подобные проекты, они развивают инфраструктуру населенных пунктов. В данном случае мы говорим о Хатанге. Они будут приносить пользу жителям, которые там проживают и, конечно, туристам», - отметил губернатор Красноярского края Александр Усс. 

Поддерживает этот проект и Евгений Вершинин, глава Таймырского Долгано-Ненецкого района Красноярского края. Он подчеркнул, что потребность в этом маршруте есть – сегодня люди летают на Северный полюс через Норвегию. 

«Уверен, у туризма в Хатанге есть будущее первый полет на Северный полюс через Хатангу будет совершен уже в 2022 году», - сказал Евгений Вершинин.

Фото: russiantourism.ru

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