Почти тысячу бездомных собак отловили в Красноярске за четыре месяца

Бригады по отлову работают по всему городу

С начала года в Красноярске отловили и стерилизовали 948 уличных животных, из них больше 240 - в апреле. Таким образом власти регулируют ситуацию с безнадзорными животными.

«Стерилизованные животные не размножаются, но занимают территорию, препятствуя появлению новых стай. Всем отловленным животным поставлены прививки от бешенства, оказан уход в пунктах передержки», - поясняют в пресс-службе администрации города.

Стерильные животные возвращаются в природную среду обитания. Исключением становятся больные или агрессивные особи, которые остаются на пожизненном содержании в приюте. В настоящее время на таком содержании находятся 149 животных, которые живут в вольерах с будками, получают питание и выгул.

Хозяевам домашних животных, которые отпускают своих питомцев на самовыгул, следует помнить, что собаку могут отловить по жалобе. Забрать её из пункта передержки можно, лишь после предъявления паспорта.

Бригады отлова бездомных животных работают по всему городу, и красноярцев просят не препятствовать и не мешать специалистам.

«Сейчас отловом занимаются представители зоозащитных организаций, они не причиняют вреда животным. Если собака не агрессивная, то после стерилизации и передержки она вернется на привычное место обитания», - поясняют в администрации.

На сегодняшний день заявки на отлов, перевозку, ветобслуживание, передержку, биркование и карантинирование исполняют три. Заявку на отлов можно оставить, позвонив в службу 005.

Фото: пресс-служба администрации