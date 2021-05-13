В Красноярск вернулись зелёные слоны и олени

Озеленители начали устанавливать фигуры из живой зелени, – рассказали в пресс-службе мэрии.

Первыми фигурами станут семейство слонов на Копылова и олени на улице Матросова. Пока на скульптурах идут подготовительные работы. Проверяют металлические каркасы после зимы и готовят грунт. Когда будут украшать фигуры – зависит от погоды. Обычно это происходит в конце мая или в начале июня.

Объёмные клумбы впервые появились в Красноярске в 2001 году. Сейчас в городе существует 17 больших зелёных скульптур. Их делают из разных сортов растения – седум

Фото: http://www.admkrsk.ru