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В Красноярск вернулись зелёные слоны и олени

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Красноярск
11:23 13 Мая 2021
красноярск, природа, культура
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Озеленители начали устанавливать фигуры из живой зелени, – рассказали в пресс-службе мэрии.

Первыми фигурами станут семейство слонов на Копылова и олени на улице Матросова. Пока на скульптурах идут подготовительные работы. Проверяют металлические каркасы после зимы и готовят грунт. Когда будут украшать фигуры – зависит от погоды. Обычно это происходит в конце мая или в начале июня.

Объёмные клумбы впервые появились в Красноярске в 2001 году. Сейчас в городе существует 17 больших зелёных скульптур. Их делают из разных сортов растения – седум

Фото: http://www.admkrsk.ru

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