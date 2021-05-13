В школах Красноярска начались проверки безопасности

Школы Красноярска проверяют на безопасность. Вчера, 12 мая, комиссия уже обследовали несколько учебных заведений, в том числе школы № 19 и № 32 Железнодорожного района.

Среди проверяющих были представители министерства образования Красноярского края, а также управления образованием и департамента общественной безопасности администрации города. Gornovosti.ru сообщают, что проверяющие проверили, насколько быстро приезжают на вызов сотрудники Росгвардии, какие еще меры приняты в школах для безопасности детей.

Глава Красноярска Сергей Ерёмин отметил, что с этого года в Красноярске охрана частных образовательных учреждений осуществляется только лицензированными организациями.

Фото: Gornovosti.ru