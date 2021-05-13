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В школах Красноярска начались проверки безопасности

Главная Общество
Красноярск
09:30 13 Мая 2021
проверка, школы, общество, красноярск
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Школы Красноярска проверяют на безопасность. Вчера, 12 мая, комиссия уже обследовали несколько учебных заведений, в том числе школы № 19 и № 32 Железнодорожного района.

Среди проверяющих были представители министерства образования Красноярского края, а также управления образованием и департамента общественной безопасности администрации города. Gornovosti.ru  сообщают, что проверяющие проверили, насколько быстро приезжают на вызов сотрудники Росгвардии, какие еще меры приняты в школах для безопасности детей.

Глава Красноярска Сергей Ерёмин отметил, что с этого года в Красноярске охрана частных образовательных учреждений осуществляется только лицензированными организациями.

 

Фото: Gornovosti.ru

 

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