«Красноярскэнергосбыт» сообщил об изменении адресов абонентских участков

В связи с началом ремонтных работ изменятся адреса абонентских участков ПАО «Красноярскэнергосбыт» для жителей Октябрьского, части Железнодорожного и Советского районов.

11 мая 2021 года на реконструкцию закрывается абонентский участок по адресу: ул.2-я Хабаровская, д.7. Жители Октябрьского и части Железнодорожного районов будут обслуживаться по адресу: г. Красноярск, ул. Баумана, 5.

18 мая 2021 года на ремонт также закрывается участок по ул. Батурина, 20. Прием жителей Советского района переносится во временный офис по адресу: ул. Алексеева, 29А.

График работы офисов останется прежним:

Вторник – пятница: с 8:00 до 18:00, без обеда.

Суббота: с 8:00 до 17:00 без обеда.

Воскресенье, понедельник: выходной.

Напоминаем, что все вопросы с энергосбытовой компанией можно решить без визита в офис, с помощью дистанционных и интернет-сервисов.

Получить консультацию по любой теме:

1. в личном кабинете клиента или в «Интернет-приемной» на сайте krsk-sbit.ru;

2. мобильном приложении ПАО «Красноярскэнергосбыт» (раздел «Обратная связь»);

3. по телефону контактного центра 8-800-700-24-57 или телефонам, указанным в квитанции, с 8-00 до 21-00 в будние дни.

Передать показания прибора учета:

1. «Личный кабинет» на сайте krsk-sbit.ru или мобильное приложение «Красноярскэнергосбыт»;

2. SMS на номер +7-903-767-29-39.

Формат SMS: номер лицевого счета (12 знаков)*показание

(пример: 100000000000*54678);

3. через мессенджер Viber (круглосуточно, аккаунт «Красноярскэнергосбыт»);

4. по электронной почте energy@es.krasnoyarsk.ru.

Формат электронного письма: номер лицевого счета (12 знаков)*показание

(пример: 100000000000*54678);

5. по телефону 8-800-700-24-57 или любому телефону, указанному в квитанции:

- с помощью голосового робота или кнопочного набора – круглосуточно

- с помощью оператора - с 8-00 до 21-00, в рабочие дни.

Оплатить без комиссии:

На сайте компании в разделе «Оплата» или в «Личном кабинете», в мобильном приложении, через сервис «Сбербанк-онлайн», через сайт электронной платежной системы «Платежка».

Подробно – на сайте компании, в разделах «Онлайн-сервисы» и «Оплата».

Фото: ПАО «Красноярскэнергосбыт»