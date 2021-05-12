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В Зелёной роще может появится новый подземный переход

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Красноярск
15:54 12 Мая 2021
красноярск, благоустройство
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Создание нового перехода – это часть архитектурно-художественной концепции благоустройства сквера Пограничников. По плану, в сквере создадут прогулочные маршруты с тематическими локациями, амфитеатр для проведения мероприятий, информационную площадку, посвящённую истории пограничных войск.

План благоустройства придуман Ольгой Шагаевой, в рамках конкурса, объявленного администрацией района. В мэрии рассказали, что кроме возможности внести личный вклад в преображение городской среды, победительница получила и специальный приз —10 000 рублей.

"В настоящее время перспективы дальнейшего развития общественного пространства только рассматриваются, проект-победитель будет взят за основу для участия территории в конкурсных отборах на благоустройство на ближайшие годы", – рассказали в пресс-службе мэрии.

Фото: http://www.admkrsk.ru/ 

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