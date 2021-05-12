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Директор «Роевого ручья» рассказал о дальнейшей судьбе волчицы из Красноярска

Главная Общество
Красноярск
15:36 12 Мая 2021
животные, волки, красноярск
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Директор красноярского зоопарка Андрей Горбань в своём Facebook рассказал, что дальше будет с волчицей, пойманной в центре Красноярска.

Волчице сделают все необходимые прививки, понаблюдают за ней два месяца, а после полечат от вероятных заболеваний, если они будут. Андрей Горбань также объяснил, что делать это на территории зоопарка запрещено законом, именно поэтому «Роев ручей» отказался взять животное себе. 

«Если после карантина не найдём ей достойного места, то заберём к себе. Пока есть несколько желающих забрать её к себе, посмотрим, какие у них условия», – добавил Горбань.

  Фото: dogspas24

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