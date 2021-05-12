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Один из посёлков Енисейского района начал уходить под воду

Главная Общество
Красноярск
15:06 12 Мая 2021
стихия, паводки, чс
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В Енисейском районе в посёлке Александровский Шлюз объявлен режим ЧС, – рассказали в пресс-службе администрации района.

Причиной стало повышение уровня воды в реке Кас. 12 мая у посёлка вода превысила критическую отметку и подтопила три жилых дома. По прогнозам специалистов, уровень воды будет повышаться в течение недели.

Сейчас эвакуировано 10 человек, включая четырёх детей, однако в посёлке остаётся ещё 127 жителей. В посёлок были направлена группа для проведения аварийно-спасательных работ и развёрнута полевая электростанция.

Фото: администрация Енисейского района

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