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Красноярский «Командор» проиграл своё имя в суде

Главная Общество
Красноярск
14:23 12 Мая 2021
бизнес, красноярск, суд
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Торговая сеть "Командор" проиграла суд за право использовать товарный знак «Командор» бизнесмену из Уфы Азамату Ибатуллину. Теперь ретейлер должен убрать название с вывесок и интернета, и заплатить истцу 20 миллионов рублей. Такое решение вынес третий апелляционный арбитражный суд Красноярска, сообщает "Коммерсантъ"

Азамат Ибатулин доказал в суде, что компания из Красноярска незаконно использовала товарный знак, очень схожий со знаком, который он выкупил в 2016 году у физического лица. Сейчас этот товарный использует небольшой частный магазин под названием «Командор», неподалёку от Уфы.

Стоит сказать, что для Азамата Ибатулина это не первый подобный иск. В разное время он судился похожим образом с такими брендами как Stimorol, Orbit, «Беломорканал», «Хохлома», «Салават Юлаев» и других. Большую часть процессов он проиграл. Сейчас у ИП «Ибатулина» имеется 400 товарных знаков и больше 200 аналогичных арбитражных дел.  

Как сообщили представители торговой сети корреспонденту «Дела.ру», сейчас истец поднял аппетиты и подал иск с аналогичными требованиями, но с компенсацией в миллиард. Ретейлер также будет обжаловать решение суда.

«Мы считаем, что решение вынесено незаконно, поскольку коммерческим обозначением «Командор» мы начали пользоваться до регистрации товарного знака истца. Сам же истец не использует товарный знак для ведения бизнеса, а покупает зарегистрированные товарные знаки с целью получения денег с добросовестных компаний, которые давно и стабильно работают и исправно платят налоги», –  пояснила начальник юридического отдела торговой сети Инна Жилюс»

Фото: Дела.ру

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