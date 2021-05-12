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Глава Шарыповского района поблагодарил красноярских энергетиков за помощь

Главная Общество
Красноярск
14:06 12 Мая 2021
сеть, электроэнергия, открытие, село
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В деревне Гляден Шарыповского муниципального округа открылся новый корпус психоневрологического интерната на 75 мест. Энергетики красноярского филиала компании «Россети Сибирь» обеспечили технологическое присоединение и взяли на контроль электроснабжение социального объекта.

Строительство учреждения велось два года, новое здание возвели на пустыре. Для подключения интерната к электроснабжению сотрудники «Красноярскэнерго» проложили 12 км проводов, установили 52 железобетонных и 71 деревянную опору на воздушной линии 10 кВ, смонтировали подстанцию с трансформатором 630 кВА и выделили учреждению 275 кВт мощности. К примеру, столько же потребляют 124 электрические беговые дорожки. Для выполнения проекта энергокомпания направила 5,3 млн рублей.

«Для интерната мы построили новые участки ЛЭП с использованием самонесущего изолированного провода. Все работы выполнены в срок. Приятно, что нашу работу оценили в администрации района, и что в сельской местности ведется новое строительство. Энергетики всегда готовы подключаться к реализации районных и региональных программ по улучшению качества жизни населения», - рассказывают специалисты производственного отделения «Западные электрические сети» филиала «Красноярскэнерго».

Открытие нового корпуса сократило очередь в подобные учреждения, а также обеспечило дополнительные рабочие места для жителей района. Трехэтажное здание оснащено всем необходимым как для проживания, так и для реабилитации пациентов: комнаты на 2-4 человека, гостиные, обеденные залы, административные помещения, охранно-пожарная сигнализация и система видеонаблюдения, тренажерный зал и компьютерный класс. Вокруг здания – беседки, площадки для игры в волейбол и баскетбол, беговые дорожки.

Интернат открыт в рамках регионального проекта «Старшее поколение» и национального проекта «Демография». В Красноярском крае действуют 16 психоневрологических интернатов, в которых проживает 4500 человек. В Шарыповском психоневрологическом интернате живет 280 человек.

В 2021 году будет дополнительно подключено еще 300 кВт мощности в данном учреждении. Электроснабжение социально значимых объектов, не только медицинских, у энергетиков на особом контроле. Технологическое присоединение этой категории потребителей является важным направлением работы филиала и проводится в первую очередь.

Фото: компания «Россети Сибирь»
По материалам компании «Россети Сибирь»

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