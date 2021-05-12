Житель Зеленогорска потерял более миллиона из-за желания заработать на бирже

Полиция расследует дело о краже более миллиона рублей у 52-летнего жителя Зеленогорска. Преступник, назвавший себя брокером фондовой биржи, позвонил потерпевшему по телефону и предложил ему быстро заработать большую сумму денег.

Мужчина не заподозрил подвоха и следуя инструкциям перевёл на счёт лжебиржи взнос в размере 10 тысяч рублей. Следом, для участия в торгах, заявитель оформил онлайн-кредит на сумму более миллиона рублей и внёс деньги на счёт. О том, что его обманули, зеленогорец понял после неудачной попытки вывести деньги. Телефоны мошенников перестали отвечать на его звонки.

Сейчас полицейские устанавливают личность и местонахождение злоумышленника.

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