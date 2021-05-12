В Красноярск пришёл сезон велоугонов

С начала мая в Красноярске украли 12 велосипедов, сообщила пресс-служба МВД по Красноярскому краю.

Больше всего велосипеды воруют из подъездов многоквартирных домов. Так, из 12 велосипедов, 9 были похищены с лестничных площадок. Остальные похитили на улице, во время "недолгого" отсутствия хозяев.

Полицейские отметили, что внимательность хозяина – это главное, что защитит велотранспорт от кражи. Оставляя велосипед без присмотра, обязательно пристегните его, но помните, что дешёвые и тонкие тросы легко перекусываются. Примыкайте велосипед за колесо и раму. Неплохим дополнением будет велосипедная сигнализация. Забирайте с собой всё быстросъёмное оборудование (велокомпьютер, насос, фонарь и т.п.), а также, если позволяет конструкция, седло. Привлекательность такого «разукомплектованного» велосипеда без седла для воров и хулиганов, решивших покататься, значительно меньше. Помните, что лестничная площадка, даже закрытая, не лучший способ хранения велосипеда, даже если он там пристёгнут.