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Транспортным компаниям предложили давать скидки привитым от короновируса

Главная Общество
Красноярск
10:10 12 Мая 2021
вакцинация, транспорт
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Авиакомпании начать начислять мили пассажирам с прививками от короновируса. По планам, это будет способствовать снижению риска возникновения третьей волны заболевания, и ускорит открытие границ, пишут об этом "Известия".

Общероссийское объединение пассажиров обратилось к главе Минтранса Виталию Савельеву с предложением рекомендовать крупнейшим транспортным компаниям начислять привившимся этим летом пассажирам бонусы, мили или виртуальные деньги — от 500 до 5 тысяч рублей. Эти деньги можно будет потратить на покупку билета или оплату услуг авиакомпании. В компании S7 Airlines готова внедрить акцию на своих рейсах.

По мнению общественников, к акции могли бы присоединится компании, оказывающие услуги такси и РЖД. Это помогло бы стимулировать население активнее ставить прививки от короновируса и обезопасило работников транспорта.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Общество / НОВОСТИ
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