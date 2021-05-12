Транспортным компаниям предложили давать скидки привитым от короновируса

Авиакомпании начать начислять мили пассажирам с прививками от короновируса. По планам, это будет способствовать снижению риска возникновения третьей волны заболевания, и ускорит открытие границ, пишут об этом "Известия".

Общероссийское объединение пассажиров обратилось к главе Минтранса Виталию Савельеву с предложением рекомендовать крупнейшим транспортным компаниям начислять привившимся этим летом пассажирам бонусы, мили или виртуальные деньги — от 500 до 5 тысяч рублей. Эти деньги можно будет потратить на покупку билета или оплату услуг авиакомпании. В компании S7 Airlines готова внедрить акцию на своих рейсах.

По мнению общественников, к акции могли бы присоединится компании, оказывающие услуги такси и РЖД. Это помогло бы стимулировать население активнее ставить прививки от короновируса и обезопасило работников транспорта.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости