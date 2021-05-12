В крае к осени планируется вакцинировать 1,3 млн человек

К осени этого года в Красноярском крае будет вакцинировано от коронавируса 1,3 млн человек. О планах по борьбе с распространением COVID-19 губернатор Александр Усс рассказал президенту РФ Владимиру Путину.

Как писали Sibnovosti.ru, рабочая встреча Владимира Путина и Александра Усса состоялась вчера в Кремле.

«По вакцинации: мы должны к осени обеспечить вакцинирование порядка 1 300 тысяч человек. Все идет по графику. Развернуто более 100 прививочных пунктов. Поэтому с учетом графика поставок мы без задержек все это реализуем», - сказал глава Красноярского края.

По его словам, для снабжения отделенных районов власти региона договорились с министерством здравоохранения РФ о поставках «нестандартных видов вакцин», которые не требуют жестких условий хранения.

По данным оперативного регионального штаба на 11 мая, в Красноярском крае было зарегистрировано в общей сложности 71 548 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Число скончавшихся пациентов превысило 3,6 тыс.

Фото: сайт министерства здравоохранения Красноярского края