Хочу жить в новостройке!

1 июля 2021 года завершается программа господдержки по ипотеке на новостройки в Красноярске, в нашем регионе она не будет продлена. Что ждет рынок недвижимости после завершения программы? Стоит ли поторопиться с покупкой или лучше подождать?

«Сейчас цены еще растут, так как есть большой спрос. Буквально на днях мы наблюдали, как застройщики подняли цены на свои квартиры, а глядя на динамику цен с начала господдержки (с середины апреля 2020-го) по апрель 2021-го, можно с уверенностью сказать, что до июля стоимость жилья точно не снизится, только вырастет. Так за год цены на однокомнатные квартиры в Красноярске выросли на 30%, «двушки» в новостройках подорожали на 27%. Но именно такие лоты составляют «ядро» спроса, на них приходится 90 процентов от общих продаж в сегменте.Так что дешевле не будет, а одобряемость ипотеки от банков упадет в связи с повышением ставок Центробанка и отменой господдержки, — комментирует Денис Бахур, руководитель отдела продаж компании «Этажи». - Именно поэтому спрос не падает несмотря на повышение цен. Если рассчитать стандартную ставку ипотеки от 8%, то стоимость платежа сейчас с господдержкой гораздо выгоднее”.

Почему выгодно выбрать новостройку

Во-первых, квартира в новостройке - это не всегда дорого и недоступно. Застройщики предлагают множество вариантов эконом-класса. Риэлторы следят за свежими предложениями от всех строительных компаний города и могут предложить подходящий вариант для людей с разным доходом.

Во-вторых, в основном застройщики сдают квартиры с отделкой “белый куб”, которые требуют минимальных вложений. В отличие от ремонта “вторички” - здесь понадобится вложить немаленькие средства на демонтаж покрытий, замену труб, батарей, окон и т.д.

В-третьих, сделки с покупкой от застройщика проходят очень быстро. Не нужно ждать, когда выселятся жильцы, нет никаких юридических обременений и долгов по квартплате.

Также красноярцы часто делают выбор в пользу новостроек, т.к. в современных жилых комплексах они получают комфортную инфраструктуру и безопасность.

Актуальные цены

По данным департамента новостроек компании «Этажи», на сегодня доступны квартиры уже в сданных домах 11 жилых комплексов и в 20 строящихся ЖК.

Из-за большого спроса застройщики нарастили темпы по строительству и сдаче домов в эксплуатацию. В основном квартиры сдаются без задержек и часто раньше срока.

Что касается цен, однокомнатные квартиры в новостройках сейчас можно купить от 60 000 рублей за квадратный метр, двухкомнатные - от 55 000 рублей.

Процентные ставки на ипотеку при покупке новостройки от ведущих банков на 12 мая 2021:

Промсвязбанк - от 5,45%

Газпромбанк - от 5,55%

Альфа-банк - от 5,59%

Открытие - от 5,59%

Сбербанк - от 5,75%

ВТБ - от 5,8%

Для тех, кто взял ипотеку 3-10 лет назад особенно актуальна эта информация. Многие в этой ситуации продают свое жилье, погашают текущий остаток по ипотеке, которую оформили до 2020 года и оформляют новую квартиру от застройщика под 5,5%.

Совет эксперта

“Если вы не торопитесь заселяться, - рекомендует Денис Бахур, - то лучше, конечно, покупать квартиру на этапе котлована. Таким образом удастся сэкономить существенную сумму. Разница между ценами на одну и ту же квартиру, но в доме на начальном этапе строительства и в уже практически готовом корпусе может достигать от 15 до 40 процентов. Поэтому квартиры в строящихся домах очень выгодны как инвестиции. К тому же сейчас, благодаря эскроу-счетам (когда средства дольщиков хранятся в банке, а застройщику передаются только после сдачи дома), такие сделки можно считать безопасными. В любом случае, приобрести жилье в новостройках лучше до июля, опять же из-за пока действующей господдержки. После окончания программы однозначно ставки по ипотеке вырастут».

Помочь с подбором самого надежного и выгодного варианта квартиры от застройщика могут специалисты компании «Этажи», услуги для клиента при этом предоставляются бесплатно. К тому же для красноярцев в «Этажах» действуют преференции по ипотеке — дополнительная скидка по ставке. Также при сотрудничестве со специалистами покупателям становятся доступны юридическое сопровождение сделки, квалифицированный аудит всех застройщиков города и беспристрастный экспертный подход в поиске недвижимости.

Фото: компания «Этажи»