Президент Владимир Путин поддержал идею развития авиаузла в Красноярске

Процесс подготовки к возобновлению строительства метро в Красноярске предложил обсудить президент на встрече с главой региона Александром Уссом

Инициативу развития авиаузла в Красноярске поддержал президент России Владимир Путин. Встреча главы государства с губернатором региона Александром Уссом состоялась во вторник, 11 мая, в Кремле.

Владимир Путин сказал, что развитие авиационного узла в Красноярске – абсолютно логичное решение.

«Красноярск в центре находится, там много точек пересечения различных маршрутов. Ну об этом уже давно говорится", - отметил глава государства.

Александр Усс рассказал президенту об идее обеспечить соединение двух параллельных взлетно-посадочных полос, пояснив, что речь идет об аэропортах Черемшанка и основном - Емельяново.

Кроме этого, в ходе встречи Владимир Путин также предложил губернатору обсудить процесс подготовки к возобновлению строительства метро в Красноярске. По словам Александра Усса, власти Красноярского края перерабатывали документацию, сейчас она находится в экспертизе.

"По метро тоже сейчас поговорим", - сказал президент Владимир Путин.

Фото:© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС