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Благодарность президента РФ получил исполнительный директор ПАО «Красноярскэнергосбыт» Олег Дьяченко

Главная Общество
Красноярск
17:37 11 Мая 2021
награды и премии, руководитель, президент, предприятие, энергетика
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Исполнительный директор ПАО «Красноярскэнергосбыт» (входит в Группу РусГидро) Олег Дьяченко удостоен благодарности Президента Российской Федерации Владимира Путина за большой вклад в развитие топливно-энергетического комплекса и многолетнюю добросовестную работу. Благодарность главы Российской Федерации является формой поощрения за высокие заслуги перед государством.

Олег Владимирович Дьяченко руководит ПАО «Красноярскэнергосбыт» с момента его создания в 2005 году. Под его руководством компания достигла высочайшего качества обслуживания клиентов, и в 2020 году удостоена звания «Лучшая энергосбытовая компания РФ».

Приоритеты Красноярскэнергосбыта – это использование самых современных цифровых технологий в дистанционном обслуживании потребителей. В достижении этой цели компания опирается на мощную IT-инфраструктуру, которая позволяет клиентам компании получать любые услуги без визита в офис. В 2020 году компания приступила к построению в Красноярском крае интеллектуальной системы учета электроэнергии.

В течение всего периода деятельности в должности исполнительного директора ПАО​ «Красноярскэнергосбыт» Олег Владимирович последовательно выстраивает конструктивные взаимоотношения с органами власти и муниципального управления. Высокий уровень доверия со стороны правительства Красноярского края позволил именно ПАО «Красноярскэнергосбыт» стать опорной организацией для реализации на территории края проекта по созданию Единых расчетно-информационных центров ЖКУ.​ ​

Под руководством Олега Дьяченко ПАО​ «Красноярскэнергосбыт» обеспечивает стабильное, своевременное и полное финансирование энергосистемы Красноярского края, а также неукоснительное исполнение обязательств перед федеральным, региональным и местным бюджетами, поставщиками, заказчиками и кредитными организациями.

Олег Владимирович отмечен почетным знаком «Заслуженный работник гидроэнергетики» и званием «Почетный энергетик».

Фото: ПАО «Красноярскэнергосбыт»

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