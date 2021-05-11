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Найденной в Красноярске волчице ищут новый дом

Главная Общество
Красноярск
15:20 11 Мая 2021
природа, волки, красноярск
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Молодую волчицу в ошейнике поймали в городе 9 мая. Очевидцы рассказывают, что она спустилась с Караульной горы и искала еду. Изначально, волчицу готов был принять у себя «Роев ручей», но позже зоопарк изменил своё решение, сообщает сайт ngs24.ru

— Мы не знаем точно, волк это или нет. Мы не планировали волка в нашу коллекцию. Принимать всех животных зоопарк не может, сейчас начинается горячая пора, когда горожане приносят нам птенцов, находят медвежат. Некоторые звери в «Роевом ручье» живут за счет спонсорских средств и пожертвований, потому нас просто нет лишних ресурсов, — разъяснил представитель «Роева ручья» Олег Чипура.

Представитель общественной организации «ДогСпас» Юрий Раилко считает, что это может быть волчица, которую держали на Южном рынке:

Люди увидели волка на улице и в панике начали звонить в службу отлова. Животное поймали, оказалось, что это волчица. Она совсем ручная, сейчас она находится в вольере у ИП Семёнова. Но это временная мера: вольеры для собак совсем не подходят волку, да и собаки будут в стрессе от её воя. Выпустить её тоже не получится –  в дикой природе она не выживет.

Специалисты, после осмотра животного вынесли вердикт, что это чистокровный волк. Ей ещё нет года и она хорошо себя чувствует. Сейчас Минэкологии края ищет ей новый дом как в государственных зоопарках, так и в частных.

Фото «Общественное движение «ДогСпас»

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