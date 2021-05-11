Красноярцев две недели не будут пускать на Николаевскую сопку

12 марта смотровую площадку на Николаевской сопке закроют на ремонт, сообщила на своей странице в Instagram Юлия Верхушина, руководитель Агентства по туризму Красноярского края.

У меня есть глаза и совесть, поэтому, конечно, я вижу, что на объекте есть недостатки, - отметила она. - Информирую о конкретных датах исправления недочетов и проведения дополнительных работ по благоустройству. Факт необходимости наведения порядка был понятен давно, но ждали устойчивой тёплой погоды, чтобы земля прогрелась окончательно.

Смотровая на Николаевской стройке открылась в конце марта и сразу стала популярным местом для прогулок горожан. С неё открывается отличный вид на Бобровый лог, Гремячью гриву и Енисей. Само собой, в таком ажиотаже быстро заметили и недочёты. Теперь подрядчик должен всё исправить за две недели и защитить площадку от клещей.

Фото: sergey__ponomarenko / instagram.com