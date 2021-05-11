Красноярцы жалуются властям в соцсетях по 40 раз за день

Красноярцы в апреле через социальный сети жаловались властям по 40 раз в день. Такую статистику зафиксировали в Центре управления регионом.

«Самой популярной темой вновь оказались дороги. Количество жалоб, по сравнению с мартом, выросло с 32% до 40%. Красноярцы активно рассказывали о ямах и выбоинах на муниципальных магистралях и дворовых проездах. Отмечается, что состояние асфальта ухудшилось после потепления», - рассказали в ЦУРе.

Кроме того, пятая часть обращений была связана с социальным обслуживанием. Специалисты объяснили это изменением с 1 апреля правил предоставления выплат на детей от трех до семи лет.

На третьем месте по жалобам – ЖКХ. Все обращения о плохой работе управляющих компаний были переданы в Стройнадзор.