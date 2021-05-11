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Красноярцы жалуются властям в соцсетях по 40 раз за день

Главная Общество
Красноярск
13:44 11 Мая 2021
жалоба, соцсети, дороги, выплаты, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Красноярцы в апреле через социальный сети жаловались властям по 40 раз в день. Такую статистику зафиксировали в Центре управления регионом.

«Самой популярной темой вновь оказались дороги. Количество жалоб, по сравнению с мартом, выросло с 32% до 40%.  Красноярцы активно рассказывали о ямах и выбоинах на муниципальных магистралях и дворовых проездах. Отмечается, что состояние асфальта ухудшилось после потепления», - рассказали в ЦУРе.

Кроме того, пятая часть обращений была связана с социальным обслуживанием. Специалисты объяснили это изменением с 1 апреля правил предоставления выплат на детей от трех до семи лет.

На третьем месте по жалобам – ЖКХ. Все обращения о плохой работе управляющих компаний были переданы в Стройнадзор.

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