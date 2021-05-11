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За майские после субботников из Октябрьского района вывезли тонны мусора

Главная Общество
Красноярск
11:56 11 Мая 2021
уборка, мусор, благоустройство, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Уборка у дома № 122 по улице Киренского в Красноярске прошла накануне первомайских праздников. В ней приняли участие волонтеры, сотрудники «КРК» и администрации Октябрьского района, в том числе, и глава администрации Геннадий Гартман. Все вместе привели в порядок территорию, на которой, возможно, появится новый сквер по программе «Формирование комфортной городской среды». Всего за три часа там собрали около полутонны мусора.

8 мая активисты Академгородка убрали сразу несколько площадок: у домов № 25, № 28 и № 12. Собрали более 40 кубометров мусора – примерно 2,36 тонны. Исполнительный директор «КРК» Антонина Югай пояснила: в Академгородке волонтеры под руководством общественника Алексея Хвостенко регулярно проводят такие субботники, и левобережный оператор всегда помогает с вывозом мусора.

«А вот коллективная уборка территории силами волонтеров в сельской местности в этом году прошла впервые. – рассказала Антонина Югай. – Жители села Совхоз «Сибиряк» 8 мая навели порядок возле мульд, установленных на площадке для сбора ТКО, а также убрали большой участок вдоль главной дороги до трассы. Оттуда наши мусоровозы вывезли около 40 кубометров мусора».

Она также отметила, что «Красноярская рециклинговая компания» всегда идет навстречу гражданским экологическим инициативам и помогает с вывозом собранного мусора не только после субботников, но и во время различных эко-квестов и акций.

Общество / НОВОСТИ
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