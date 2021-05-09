Река Чулым подтопила дорогу в Бирилюсском районе края

В Красноярском крае разлилась река Чулым. Это затруднило дорожное движение в Бирилюсском районе региона.

Движение для легкового транспорта ограничено с 0-го по 12-й км автодороги Бирюлюссы – Сосновка – Маталассы. Глубина подтопления там составляет около 50-70 см.

«В настоящее время на месте подтопления выставлена дорожно-знаковая информация. Движение транспорта по прежнему пути будет восстановлено после спада воды», - сообщили в главном управлении МВД России по Красноярскому краю.

Фото: сайт главного управления МВД России по Красноярскому краю