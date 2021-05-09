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День Победы в Красноярске отметили торжественным шествием

Главная Общество
Красноярск
13:21 9 Мая 2021
цветы, шествие, мероприятия, победа, день
Автор: Sibnovosti.ru
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В Красноярске прошли мероприятия, посвященные 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Пандемия внесла коррективы в традиционный порядок проведения праздника.

В торжественном шествии в этот раз приняли участие только подразделения воинских частей, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, а также сотрудники государственных образовательных учреждений и члены патриотических организаций края.

На пл. Революции внесли флаг России и копию знамени Победы. Участников торжественного шествия и всех жителей края поздравил губернатор края Александр Усс. Шествие завершилось на пл. Мира.

Ранее руководители региона и представители общественности возложили венки и цветы к Вечному огню.

В 15:00 на сайте 2021.polkrf.ru начнется акция «Бессмертный полк» - в этом году она проходит в онлайн-формате. Ее можно будет увидеть на экранах Большого концертного зала Красноярской краевой филармонии, Дома дружбы народов, Красноярского техникума сварочных технологий и энергетики, а также на экране на Площади 50 лет Победы.

Фото: Вадим Кофман/официальный портал Красноярского края

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