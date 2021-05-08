Красноярский Лесопожарный центр получает новую технику

В этом году Лесопожарный центр Красноярского края получит около 80 единиц спецтехники и 230 единиц спецоборудования. 40 единиц спецтехники уже поступило в распоряжение лесных пожарных.

Речь идет о бортовых автомобилях «Урал», вездеходах, колесных тракторах, бульдозерах, квадроциклах и других транспортных средствах. Как сообщил официальный портал Красноярского края со ссылкой на руководителя Лесопожарного центра Виталия Простакишина, новая техника позволит лучше патрулировать леса, более оперативно прибывать к очагам возгораний и бороться с огнем, а также создавать противопожарные разрывы и строить лесные дороги.

Как писали Sibnovosti.ru, первый лесной пожар в этом году в регионе потушили в середине апреля в Минусинском районе.

Фото: официальный портал Красноярского края