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Красноярский Лесопожарный центр получает новую технику

Главная Общество
Красноярск
13:21 8 Мая 2021
техника, лесные пожары, центр, поставки
Автор: Sibnovosti.ru
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В этом году Лесопожарный центр Красноярского края получит около 80 единиц спецтехники и 230 единиц спецоборудования. 40 единиц спецтехники уже поступило в распоряжение лесных пожарных.

Речь идет о бортовых автомобилях «Урал», вездеходах, колесных тракторах, бульдозерах, квадроциклах и других транспортных средствах. Как сообщил официальный портал Красноярского края со ссылкой на руководителя Лесопожарного центра Виталия Простакишина, новая техника позволит лучше патрулировать леса, более оперативно прибывать к очагам возгораний и бороться с огнем, а также создавать противопожарные разрывы и строить лесные дороги.

Как писали Sibnovosti.ru, первый лесной пожар в этом году в регионе потушили в середине апреля в Минусинском районе.

Фото: официальный портал Красноярского края

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