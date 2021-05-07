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Анастасия Морозова: Радио Сибирь слушают уже более 6 млн человек

Главная Общество
Красноярск
15:07 7 Мая 2021
общество, радиостанция, сибирь
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В День Радио, 7 мая, Анастасия Морозова, руководитель группы компаний в Красноярске, в состав которых входит и Радио Сибирь, побывала в студии «Афонтово Утро». В эфире она поздравила своих коллег с профессиональным праздником, рассказала Марку Денисову о работе Радио Сибирь и том, какие новшества ждут красноярцев в радиоэфире на волне 95,8 ФМ.

Отметим, что Радио Сибирь успешно вещает на российском рынке уже 28 лет, охватывая крупнейшие города Сибири и Урала. Свое начало она берет именно в Сибири. Как подчеркнула Анастасия Морозова, даже слоган компании говорит сам за себя: «Музыка с сибирским характером».

Первое вещание Радио Сибирь прошло в январе 92 года в Томске. Сейчас Радио Сибирь успешно вещает и в Красноярске на волне 95,8FM. У радиостанции большая аудитория, много достижений и, что важно, много новых планов и проектов.

Марк Денисов: Что для вас радио?

Анастасия Морозова: Радио – это живой организм. Радиостанция с хорошим контентом создает настроение, знакомит своих слушателей с музыкальными новинками, актуальными новостями. К тому же, радио -  единственное средство массовой информации, которое доступно всем и в любом месте: в автомобиле или на работе, дома или на отдыхе. Радио слушают мужчины и женщины, молодежь и люди старшего возраста. Важно, что радио – одна из тех немногих площадок с ненавязчивой, но актуально рекламой, что, безусловно, полезно и для слушателя, и для рекламодателя.

Марк Денисов: Сами что любите слушать на радио? Какое наполнение на вашем радио?

Анастасия Морозова: Люблю слушать музыку. Мне нравится, когда на радиостанции звучат и новые мелодии, и хиты прошлых лет. Что касается наполнения эфира, это зависит исключительно от направления в котором работает та или иная радиостанция. 
А на нашем радио, я считаю, прекрасное наполнение! В нашем эфире всегда хорошая, легкая и позитивная музыка. Это новинки и хиты популярной российской и зарубежной музыки. Кстати, наши радиослушатели имеют возможность высказать свое мнение и, например, проголосовать в социальных сетях за наиболее понравившуюся мелодию в программе «Сиб-чарт».

Марк Денисов: Кто слушатель Радио Сибирь?

Анастасия Морозова: У нас очень широкая аудитория. Радио Сибирь выбирают люди от 20 до 50 лет. Это молодые и энергичные люди, те, кто следит за музыкальными новинками, которым нужно оперативно получать информацию о происходящем. По последним данным, таких уже больше 6 млн человек.

Марк Денисов: Какие ещё продукты есть на вашем радио? Помимо музыкальных блоков?

Анастасия Морозова: На Радио Сибирь можно услышать новости и курсы валют, гороскопы и прогноз погоды. Есть и специальные рубрики об актуальных вопросах региона. Кстати, вскоре мы планируем запустить новые программы и интересные спецпроекты, о которых мы, конечно же, обязательно оповестим наших слушателей и рекламодателей.

Марк Денисов: Встречаемся с вами в День Радио. Что хотели бы пожелать своим коллегам? 

Анастасия Морозова: День Радио - это прекрасная возможность вспомнить нам всем о солидарности с коллегами, о том, что все мы делаем одно большое общее дело. Весь прошлый год, когда мы ушли на самоизоляцию, словно подчеркнул: радио - незаменимо. Ведь радио – это не только новости или музыка. В первую очередь, это друг, который может поднять настроение в трудный момент. Поздравляю коллег, особые слова благодарности – нашим ветеранам журналистики. И еще, спасибо слушателям за то, что они с нами! С праздником, друзья! Выбирайте свою волну!

 

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