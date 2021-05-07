Улететь в Абакан из Красноярска можно будет с понедельника по пятницу

С 18 мая авиакомпания «КрасАвиа» усиливает южные направления полетов. Так, в Абакан из Красноярска можно будет улететь с понедельника по пятницу.

Также вводится дополнительный рейс Красноярск – Кызыл по вторникам и пятницам. Время в полете 1 час 45 минут. Стоимость билетов составляет 3700 рублей в одну сторону. В стоимость входит 20 кг. багажа и 5 кг. ручной клади.

С 23 мая начинаются полеты по маршруту Красноярск – Горно-Алтайск – Красноярск на АТР-72 по средам и воскресеньям. Стоимость билетов 4190 рублей в одном направлении, в стоимость включен провоз багажа 20 кг. и 5 кг. ручной клади.

«При разработке расписания рейсов мы всегда принимаем во внимание пожелания пассажиров и стараемся предложить максимально удобные дни и время выполнения рейсов. С новыми типами самолетов, которые базируются в аэропорту Красноярск, у нас появляется больше технических возможностей это сделать, надеемся, что новые рейсы будут популярны у пассажиров», - заявил генеральный директор АО «КрасАвиа» Андрей Егоров.

фото: «КрасАвиа»