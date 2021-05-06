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Сегодня из Красноярска отправилась Музыкальная фронтовая электричка

Главная Общество
Красноярск
13:26 6 Мая 2021
праздник, жд, песни, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Красноярские железнодорожники сегодня поздравляли пассажиров с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Они запустили  Музыкальную фронтовую электричку по пригородному маршруту до Качи.

Электропоезд сопровождал в поездке необычный вокально-инструментальный ансамбль. Музыканты выступили в роли «фронтовых» артистов, которые во время Великой Отечественной войны гастролировали в частях действующей Красной Армии и поддерживали бойцов.

Под аккомпанемент народных инструментов певцы исполняли любимые многими поколениями песни военных лет и песни о войне из знаменитых кинофильмов, создавая для пассажиров особую атмосферу весны 1945 года и даря им праздничное настроение.

фото: КрасЖД

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