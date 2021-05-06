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Скончался генеральный директор ООО «Норникель-ЕРП» Олег Шпагин

Главная Общество
Красноярск
08:55 6 Мая 2021
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На 50 году жизни скончался генеральный директор ООО «Норникель-ЕРП», директор Красноярского транспортного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель» Олег Шпагин.

Он начал карьеру в гражданской авиации в 1994 году и прошел путь от рядового специалиста до генерального директора. В 2003 году Олег Шпагин был назначен генеральным директором авиакомпании «Таймыр», а затем стал руководителем Норильского аэропорта.

С 2009 по 2015 годы работал генеральным директором аэропорта «Емельяново», после чего был назначен директором Красноярского транспортного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», являлся Председателем Координационного Совета Группы компаний «Енисейского речного пароходства», а также избран Председателем Совета директоров АО «ЕРП».

В 2019 году Олег Шпагин назначен генеральным директором ООО «Норникель-ЕРП». В числе его наград Почетная грамота Губернатора Таймырского (Долгано–Ненецкого) АО, благодарность министра транспорта России, почетное звание Компании «Норильский никель» «Лучший руководитель» от ЗАО «Алыкель», нагрудный знак «Почетный полярник» и другие.

У Олега Геннадьевича осталась жена и две дочери.

Руководство ООО «Норникель – ЕРП», АО «ЕРП», Красноярский судоремонтный центр, Подтесовская РЭБ флота, Ермолаевская РЭБ флота, АО «Красноярский судоремонтный завод», АО «Красноярский речной порт», Енисейский баскомфлот, Совет ветеранов выражают искренние соболезнования родным и близким покойного.

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