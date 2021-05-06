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Акция «Парад у дома ветеранов» проходит в Красноярском крае

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Красноярск
11:34 6 Мая 2021
праздник, ветераны, война, поздравления
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Вместе с праздничным настроением партийные волонтеры доставят 374 продуктовых набора ветеранам

Специально ко Дню Победы красноярские единороссы подготовили праздничные мероприятия для ветеранов, тружеников тыла и детей войны. В преддверие 9 мая активисты волонтерского центра «Единой России» организовали в территориях края акцию «Парад у дома ветеранов».

Накануне праздничное шествие приняли в городе Красноярске. Так, в Железнодорожном и Советском районах краевой столицы для участников Великой Отечественной войны с концертной программой выступили артисты и  школьники. Под окнами фронтовиков исполнили песни военных лет и тематические танцевальные номера.

Одним из первых праздничную программу увидел Иван Григорьевич Рыжов. На фронт он попал в 18-лет. Воевал на Курской дуге, был ранен. Награждён медалью "За отвагу". Сегодня специально для Ивана Григорьевича красноярские школьники исполнили песни военных лет.

Депутат Законодательного Собрания края Вера Оськина лично поздравила с наступающим праздником фронтовиков, вручила им благодарственные письма, праздничные наборы, цветы и георгиевские ленточки.

«Эти люди вызывают такое огромное уважение! Я считаю, что про них нужно рассказывать детям, про то, какие бои они прошли. Курская битва – это одна из самых кровопролитных битв Великой Отечественной войны, а что дети про эту битву знают? Иван Григорьевич, кстати, участник этой битвы. Он был пулеметчиком и был ранен.  Вот эти люди и принесли нам Победу. Они освободили не только страну, но и всю Европу от фашистской чумы», - поделилась своими впечатлениями Вера Оськина.

Дочь одного из ветеранов Нина Дорофеева подробно рассказала парламентарию о своем отце и поблагодарила Веру Егоровну за поздравления:

«Мой отец Павел Спиридонович Мазалов 10 лет прослужил на флоте. После войны он объездил многие места: бывал в Горьком и на Кубани. А потом в 1957 году приехал в Красноярский край, в город  Дивногорск. Я, как раз, в первый класс там и пошла. Отец всю жизнь в этом городе проработал. Нас ежегодно поздравляют. В прошлом году, вот, также под окном выступали, девочки песни пели, танцевали. Приятно, что люди так заботятся о нас, беспокоятся».

Акция «Парад у дома ветерана» проходит по всему Красноярскому краю. В предпраздничные дни в разных населенных пунктах региона волонтеры поздравят ветеранов, тружеников тыла, детей войны, помогут по хозяйству, доставят продуктовые наборы к праздничному столу 374 ветеранам Красноярского края.

Фото: "Единая Россия"
По материалам "Единой России"

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