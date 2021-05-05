Более 12 тысяч красноярцев проголосовали за благоустройство общественных пространств в 2022 году

Подведены промежуточные итоги голосования за объекты благоустройства на 2022 год по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда». В Красноярске свой выбор уже сделали более 12 тысяч человек.

Напомним, голосование стартовало 26 апреля на единой общероссийской платформе. Выбрать парк, сквер или иное общественное пространство, которое нуждается в благоустройстве, можно на сайте 24.gorodsreda.ru. Красноярцы смогут выбрать из 15 скверов, парков и набережных те, которые необходимо благоустроить. Это популярные парки, скверы или наоборот неухоженные пока пространства в каждом из районов города. В план благоустройства в первую очередь попадут те объекты, которые наберут наибольшее количество голосов.

Наибольшее число голосов красноярцы отдали за благоустройства скверов по ул. Полтавской, 32, и ул. Академика Павлова, 40-42, набережной вдоль реки Качи (от ул. Вейнбаума до ул. Белинского), сквера по ул. Робеспьера, 19, и бульвара по проспекту Ульяновский.

Голосование продлится до 30 мая. ​Процедура участия в нем проста. Однако для легитимности необходимо сообщить свои данные – фамилию, имя, отчество и номер телефона. Подтвердить их нужно будет либо по номеру телефона, либо через сайт госуслуг. Проголосовать за сквер может каждый житель старше 14 лет. Отдать свой голос можно лишь один раз.​

У каждого парка или сквера, представленного на голосование, есть куратор. Это известные в городе люди – активисты, деп​утаты, жители близлежащих домов. При необходимости им можно задать любой вопрос про то или иное пространство.



Проголосовать можно не только на сайте 24.gorodsreda.ru. Для тех, кто не пользуется интернетом, в городе работают волонтеры. Их можно встретить в популярных местах отдыха, торговых или офисных центрах и в других местах, где большой поток людей. У волонтеров есть форма с символикой голосования.

Задать дополнительные вопросы по проекту можно по круглосуточному единому бесплатному номеру 8 (800) 600-20-13.