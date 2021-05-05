Виктор Зубарев: «Все мы должны жить по стандартам и принципам большинства»

- Как вы восприняли решение президента по выходным на майские праздники?

- Конечно, бизнес серьезно пострадал за время пандемии. Но те меры поддержки, которые были оказаны государством на всех уровнях, дали возможность сохранения рабочих мест, несмотря на снижение доходов. Из двух зол мы выбираем наименьшее. Необходимо было еще приостановить распространение коронавируса, дабы не повторять локдаун прошлого года. Лучше честно отдохнуть и посидеть дома, либо на даче.

- Может, был смысл объявить об этом в начале года, чтобы заранее спланировать свои дела на праздниках?

- Полагаю, тут сложно было что-то прогнозировать. Вы же видите, что связано с Турцией, черноморским побережьем России, многие возвращаются оттуда, к сожалению, заболевшими.

- Подходит к концу 7-ой созыв в Госдуме. С красноярской колокольни возникает вопрос: чем обосновано такое количество депутатов и помощников?

- Подавляющая часть решений по законопроектам – результат многомесячной работы депутатского корпуса. Встречал мнение, что правительство вносит проект, а депутаты сразу за него голосуют. В реальности сначала документ внимательно изучается на экспертном уровне, затем в профильных комитетах – и здесь обсуждений и споров очень много, как и поправок и только потом направляется на первое чтение. Между первым и вторым чтением – новый этап изучения, рассмотрения правок, юридические консультации. И лишь после успешного второго чтения можно сказать, что мы выходим на принятие законопроекта в третьем, окончательном чтении.

В период пандемии наиболее важные законопроекты рассматривались в ускоренном режиме, что понятно – людям нужна была оперативная помощь и поддержка. Но это потребовало беспрецедентной по объему работы депутатов и аппарата Госдумы, наших экспертов. Во время рассмотрения бюджета заседания нашего комитета часто уходили за полночь. Ежедневно изучали тысячи страниц текста, находили резервы для социальной поддержки наших граждан.

У нас большая страна, за каждым из депутатов по полмиллиона избирателей, а число запросов от людей ежемесячно составляет пять – шесть сотен. И с каждым из них нужно отработать так, чтобы не только куда то отписать, а прежде всего помочь человеку.

Думаю, что первые итоги «седьмой» Думы будет правильнее подводить к осени – сейчас мы готовим большой пакет законов по реализации Послания Президента Федеральному собранию. Это, прежде всего вопросы социальной защиты россиян, защиты материнства и детства. То, что президент инициировал в апреле, мы должны максимально быстро отразить в нашем законодательстве, принять поправки в бюджет, чтобы люди оперативно получили поддержку, на которую рассчитывают. Так, что и май и летние месяцы в Госдуме будут не предвыборными, а по-настоящему «боевыми», рабочими.



- Если погуглить, то последние ваши инициативы, которые попали в СМИ – это возврат имущественного вычета на услуги психологов, фитнесс-центров, есть даже введение налога на роботов. В чем логика с роботами? Против прогресса же ведь не попрешь, нельзя же всю жизнь считать на счетах, а компьютеры облагать налогом.

- Правильно! Чтобы этот период прошел безболезненно на роботов надо налог поднять, а деньги направить на переобучение человека, оставшегося без работы в результате роботизации.

- Но имущественный вычет на фитнесс-центры. Туда далеко не бедная публика ходит.

- Вы сразу берете красноярские фитнесс-центры, где роскошные условия, а я имею ввиду любой спортзал того же Красноярского края, куда ходят люди с не очень большими доходами, сюда же входят и детские секции, если ребенок их посещает на платной основе.

- 28 апреля 19 лет исполнилось со дня гибели губернатора Лебедя. На уровне Красноярского края практически не было каких-либо памятных мероприятий на этот счет. Вы один из тех, кто приводил Александра Ивановича на нашу землю, но сейчас его фигура почему-то оказалось забытой. Это нормально?

- Думаю, у каждого это в душе. Что не было официальных мероприятий, наверное, связано с пандемией…

- Да их и 2-3 года назад не особо было!

- Александр Иванович Лебедь фигура масштабная и знаковая. Мы собираемся в Москве, с теми, кто с ним работал, на день рождения и дату смерти возле его памятника. Согласен, что государственная позиция к генерал-губернатору должна быть более четкая. Думаю, что надо организовать день памяти Лебедя, тем более в следующем году исполняется 20 лет со дня трагедии.

К тому же в вертолете был не только Александр Иванович, но и другие красноярцы, о которых мы также помним!

- Анатолий Быков сейчас в СИЗО, несколько уголовных дел возбуждено против него. Его сторонники говорят, что по многим делам уже прошло более четверти века, якобы прямых доказательств вины нет. Ваше отношение к этому процессу?

- Я с ним работал много лет в законодательном собрании. Пересекался в общественной жизни, в том же боксе. У меня нормальное человеческое отношение к Анатолию Петровичу. Но я с уважением отношусь к нашим силовым структурам, российскому суду, поэтому тут без комментариев, компетентные органы разберутся. Правда, всегда должна быть объективной.

- Давайте о спорте. Проект футбольной Суперлиги в виде двухдневного бунта топ-клубов Европы вас заинтересовал?

- Я традиционалист. Все мы должны жить по стандартам и принципам большинства. На Западе сейчас перевернутая идеология - меньшинство диктует, как жить всем остальным.

- Молодежи ведь реально сложно смотреть футбол «Хетафе» - «Вальядолид», всегда хочется, чтобы по телеку «Барселона» с «Манчестер Сити» зарубались или «Реал» с «Манчестер Юнайтед».

- Сладок мед, но на конец и гадок. Избыток вкуса его убивает. Мы ждем чуда, ждем, когда тот же красноярский «Енисей» в кубке России пройдет тот же московский «Спартак» или ЦСКА, как это периодически происходит. В этом спорт уникален. Поэтому я за традиционную сетку европейского футбола.

- Александр Беспутин, которого вы курируете почти всю карьеру в боксе, не так давно вернулся на ринг. Есть перспектива снова стать чемпионом мира?

- Во-первых он никуда не уходил, то, что произошло после чемпионского боя в Монако (Беспутин был лишен чемпионского титула после прохождения допинг-контроля) – это реакция западных стран по отношению к наших спортсменам. В чем его обвинили, доказать не смогли. В ближайшее время Александр проведет несколько боев, чтобы подойти к чемпионскому поединку. Я уверен, что он вернет себе титул, потому что последний бой Беспутин провел очень уверенно против мастера спорта международного класса…

- Так там сопернику уже почти 50 лет!

- Да, но с другой стороны мы увидели в какой великолепной форме Александр. У него сейчас хороший возраст для профессионального бокса. Хочу отметить, что у нас не только Беспутин представляет красноярский бокс на международной арене. Отлично выступают Евгений Шведенко, Степан Диюн! Рассчитываем провести в Красноярске бой за звание чемпиона мира.

- К тому же Умар Кремлев не так давно стал руководителем международной федерации бокса.

- Это большой результат для все страны. Умар Назарович смог перестроить работу и отношение к боксу в России, теперь ему предстоит заняться этим же и на международном уровне.

- Виктор Владиславович, задам, может, некорректный вопрос. Когда вы смотрите бои сына Рамзана Кадырова, у вас это не вызывает чувство неловкости за ваш вид спорта?

- Нет, не вызывает. Надо смотреть не то, кто и чей сын, а как прошел бой. Очень часто бывают к судьям претензии. Смотреть бой с точки зрения болельщика и профессионала это немного другое восприятие бокса.

- В сентябре выборы в Госдумы и Заксобрание, собираетесь ли на новый срок? Как один из руководителей «Единой Росси» в Красноярском крае, какой результат сочтете успешным?

- На мой взгляд, наш президент Владимир Владимирович Путин – это символ эволюционного развития пути, я придерживаюсь этой же позиции, как и большинство населения страны. Рассчитываю, что партия сможет получить квалифицированное большинство в обоих парламентах - 2/3 мандатов будет за «Единой Россией».

Дмитрий Усков