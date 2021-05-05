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В Минусинске строят водопровод для жителей частного сектора

Главная Общество
Красноярск
16:00 5 Мая 2021
общество, строительство, в красноярском крае
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В Минусинске началось строительство кольцевого водопровода. Он обеспечит водой жителей частного сектора, сообщили в пресс-службе Министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства края. Турба пройдет от перекрестка улиц Сотниченко и Автомобильной до перекрёстка улиц Сотниченко и Красных Партизан. Строительство планируют завершить за два года. Первый этап работ запланирован на этот год – подрядчик проложит 5,2 километра водопровода. В следующем году – оставшиеся 6,2 километра.

«Благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда» 6450 жителей Минусинска получат доступ к качественной питьевой воде от систем централизованного водоснабжения. Общая сумма финансирования за два года составит 187,8 млн рублей. Из них 166,7 млн рублей – из федерального бюджета, 19,2 млн рублей – из краевого, 1,7 млн рублей – средства местного бюджета», - отметили в краевом правительстве.

Напомним, что в 2019 году в рамках проекта «Чистая вода» в Минусинске был построен водопровод протяженность 2,45 км. Водой были обеспечены жители улицы Кызыльской.

Общество / НОВОСТИ
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