Синоптики предупреждают об усилении ветра в Красноярске до 20 м/с

Синоптики Среднесибирского УГМС предупреждают об усилении ветра. В течение дня в Красноярске порывы юго-западного ветра будут достигать 13-18 м/с. В городе будет облачно с прояснениями, небольшой дождь. Воздух днем прогреется до +10…+12°С.

«В центральных и южных районах Красноярского края 15-20 м/с, в горах южных районов местами сильные осадки, на севере центральных районов и на перевалах южных районов на дорогах сохранится гололедица», - предупредили в метеоцентре.

Отметим, что ветер принесет в город потепление до +22°С. Во время сильного ветра спасатели рекомендуют воздержаться от высотных работ, а также не подходить близко к деревьям и рекламным конструкциям. Также не стоит парковать рядом с ними автомобили.