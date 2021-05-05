Как не потерять права на загородный дом: топ-3 риска, с которыми сталкиваются покупатели

Сельская ипотека в 2020 году и начало дачного сезона спровоцировали рост спроса на загородную недвижимость. Как отмечают крупнейшие российские банки, число сделок выросло в два раза. Какая ситуация сейчас на красноярском рынке в этой сфере рассказал руководитель направления загородной недвижимости компании “Этажи” Александр Белин.

Сельская ипотека под 2,7% действительно повлияла на объемы продаж в прошлом году. Но также нужно учитывать, что за это время выдача займов по этой программе несколько раз замораживалась. - отметил Александр Белин - Только недавно в апреле программа была приостановлена почти на месяц. Поэтому мы рекомендуем своим клиентам также иметь в запасе одобрение банка по другим программам.

Особым спросом в этом сезоне пользуются дачи повышенной комфортности - так называемые дома выходного дня, - также делится Александр Белин. Покупателей такой недвижимости привлекает не столько наличие грядок и сада, сколько возможность проводить время с семьей на свежем воздухе. А для этого дом должен быть не очень маленьким. Цены на такое жилье варьируются от 800 000 до 1 800 000 рублей. По отношению к маю 2020 года цены выросли примерно на 20%.

Также популярной тенденцией стало строить дом на приобретенном участке. По оценке экспертов построить дом можно на порядок выгоднее, чем покупка готового дома, хотя цены от застройщиков постоянно растут - с декабря средняя цена на строительство выросла на 20%. Это связано с отсутствием иностранных рабочих и подорожанием материалов. Но если сравнивать стоимость домов в продаже с предложениями от застройщика с получистовой отделкой - построить все-таки дешевле.

При покупке земельных участков есть свои нюансы. Александр Белин рассказал, какие риски могут поджидать покупателей загородных участков:

Запрет на строительство

Всегда нужно проверять, на каких землях находится участок. Вы можете купить землю под строительство, а потом выяснится, что часть территории может быть с ограничениями связанными с близостью инженерных систем нефтепроводов, линий электропередач, заповедных и водоохранных зон. Эти ограничения могут как частично захватывать территорию, так и весь участок, и это повлияет на регистрацию будущего дома. А бывает, что росреестр может и не дать зарегистрировать дом. Чтобы избежать таких случаев необходимо заказать градостроительный план - документ, который позволяет официально понять, как можно будет без рисков пользоваться земельным участком. Желательно это сделать с юристом. Ваши планы на участок - строительство дома или дачи, ведение хозяйства - должны совпадать с его назначением по документам.

Отсутствие межевания

Покупая участок, необходимо точно знать его площадь и расположение. Ведь по документам приобретаемая территория может находиться в другом месте и быть меньше, чем заявил собственник, а это весьма критично при высокой стоимости соток, да и при любой стоимости любой покупатель захочет удостовериться, а то ли он покупает, что ему предлагают. Поэтому необходимо проверить наличие межевания. Выходить на сделку до того, пока продавец не уточнит площадь и границы земельного участка - опасно.

Неточные границы

Место, где находится забор, это не всегда точная граница участка. Чтобы избежать в будущем конфликтов с соседями по реальным границам вашей собственности, рекомендуем проверить фактические границы участка согласно координатам, зарегистрированным в Росреестре, с привлечением геодезиста.

Выбрать недвижимость под ваши цели и запросы могут помочь эксперты компании “Этажи”. Специалисты проверят всю информацию о продаваемом земельном участке и гарантируют приобретение собственности по справедливой цене.

Фото: компания "Этажи"

По материалам компании "Этажи"