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На вокзале Красноярска открыта фотолокация ко Дню Победы

Главная Общество
Красноярск
20:00 4 Мая 2021
ржд, общество, вокзал, красноярск
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Новая фотолокация ко Дню Победы появилась на вокзале Красноярска. Ее создали сотрудники вокзала и Музея истории магистрали. У них была цель создать зону для красивых фотографий, а в итоге получился целый мини-музей, который передает атмосферу военных лет.

В фотолокации представлены детали быта бойцов Красной армии, их форма, оружие, а также предметы 40-50-х годов. Красноярцев и гостей города приглашают сделать фото на память, а заодно и больше узнать о жизни солдат.

Фотолокации ко Дню Победы организованы также на вокзалах Абакан и Чернореченская, отметили в пресс-службе Красноярской железной дороги.

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