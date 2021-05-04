Приходите завтра посмотреть на фонтан

Водолазы компании "КрасКом" за неделю заменили часть металлических конструкций, поврежденных во время сильных морозов из-за промерзания реки Енисей у береговой линии острова.

Отметим, что до начала фонтанного сезона водолазы установили восемнадцать фонарей и более двух километров электрических кабелей для подсветки водной картины речного фонтана в цвета российского флага, составляющих единое целое с освещением Коммунального моста.

"По традиции все фонтаны Красноярска салютуют водными брызгами в честь дня победы в Великой Отечественной войне", - говорится на сайте компании.

Напомним, что фонтаны из Енисея начали работать в сентябре 2003 года. Они были созданы к 90-летию красноярского водопровода. Но в 2004 году, после запуска в новогодние праздники, их законсервировали. Восстановили речной фонтан на 105-ый день рождения системы питьевого водоснабжения Красноярска.