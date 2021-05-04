4 мая
Красноярск
погода +5 °C
75.26
 
€ 90.45
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Приходите завтра посмотреть на фонтан

Главная Общество
Красноярск
19:30 4 Мая 2021
общество, в красноярске
версия для печати Ico_print

Водолазы компании "КрасКом" за неделю заменили часть металлических конструкций, поврежденных во время сильных морозов из-за промерзания реки Енисей у береговой линии острова.

Отметим, что до начала фонтанного сезона водолазы установили восемнадцать фонарей и более двух километров электрических кабелей для подсветки водной картины речного фонтана в цвета российского флага, составляющих единое целое с освещением Коммунального моста.

"По традиции все фонтаны Красноярска салютуют водными брызгами в честь дня победы в Великой Отечественной войне", - говорится на сайте компании.

Напомним, что фонтаны из Енисея начали работать в сентябре 2003 года. Они были созданы к 90-летию красноярского водопровода. Но в 2004 году, после запуска в новогодние праздники, их законсервировали. Восстановили речной фонтан на 105-ый день рождения системы питьевого водоснабжения Красноярска.

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: На вокзале Красноярска открыта фотолокация ко Дню Победы

На вокзале Красноярска открыта фотолокация ко Дню Победы

4 Мая 2021 г.
Ее создали сотрудники вокзала и Музея истории магистрали
Новости Красноярска: Праздничный салют ко Дню Победы в Красноярске запустят с трех точек

Праздничный салют ко Дню Победы в Красноярске запустят с трех точек

4 Мая 2021 г.
Он продлится 15 минут
Новости Красноярска: «Енисей-СТМ» обыграл «Красный яр» в первом полуфинальном матче чемпионата России по регби

«Енисей-СТМ» обыграл «Красный яр» в первом полуфинальном матче чемпионата России по регби

4 Мая 2021 г.
Ответная игра состоится 10 мая
Новости Красноярска: В центре Красноярска ограничат движение 8 и 9 мая

В центре Красноярска ограничат движение 8 и 9 мая

4 Мая 2021 г.
Это связано с проведением мероприятий ко Дню Победы
Новости Красноярска: В Красноярском крае 15 рыбаков дрейфовали на льдине

В Красноярском крае 15 рыбаков дрейфовали на льдине

4 Мая 2021 г.
В спасательной операции были задействованы 17 человек
Новости Красноярска: В четверг в Красноярске резко потеплеет

В четверг в Красноярске резко потеплеет

4 Мая 2021 г.
Воздух прогреется до +24 градусов
Новости компаний
04/05
Полезные сайты по изучению английского языка, подходящие детям
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Администрация предупредила о возможных сбоях в работе приложения для отслеживания пассажирского транспорта

Администрация предупредила о возможных сбоях в работе приложения для отслеживания пассажирского транспорта

4 Мая 2021 г.
Это связано с техническими работами на сервере 4 и 5 мая
Новости Красноярска: Сиуа Таумалоло: «Сборы в Грузии прошли на отлично»

Сиуа Таумалоло: «Сборы в Грузии прошли на отлично»

30 Апреля 2021 г.
Главный тренер регбийного «Красного Яра» рассказал о подготовке команды к первому полуфиналу
Новости Красноярска: На похитителя 8-летнего мальчика завели уголовное дело

На похитителя 8-летнего мальчика завели уголовное дело

30 Апреля 2021 г.
Мужчина больше суток удерживал первоклассника в заброшенном доме
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru