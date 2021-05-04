«Енисей-СТМ» обыграл «Красный яр» в первом полуфинальном матче чемпионата России по регби

Первый полуфинальный матч чемпионата России по регби завершился победой «Енисея-СТМ». Игра проходила на поле «тяжелой машины». В первом тайме разрыв был не критический – команды ушли на перерыв с разрывом в три очка в пользу хозяев поля - 3:0.

«Во втором тайме Рамиль Гайсин сначала занес попытку, а затем оформил реализацию, увеличив преимущество «автозаводцев» до 10:0. В составе «Красного Яра» на 65-й и 72-й минутах двумя штрафными отметился Юрий Кушнарев, сократив отставание бело-зелёных до 4 очков, однако через полторы минуты Давит Месхи после сольного прохода занес мяч в зачетку «Яра»», - сообщили в пресс-службе краевого Минспорта.

Итоговый счет встречи 15:6 в пользу «Енисея-СТМ». Второй матч полуфинальной серии до двух побед пройдет 10 мая на поле «Красного Яра».

Фото:kraysport.ru