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«Енисей-СТМ» обыграл «Красный яр» в первом полуфинальном матче чемпионата России по регби

Главная Общество
Красноярск
17:00 4 Мая 2021
спорт, енисей, красноярск, регби
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Первый полуфинальный матч чемпионата России по регби завершился победой «Енисея-СТМ». Игра проходила на поле «тяжелой машины». В первом тайме разрыв был не критический – команды ушли на перерыв с разрывом в три очка в пользу хозяев поля - 3:0.

«Во втором тайме Рамиль Гайсин сначала занес попытку, а затем оформил реализацию, увеличив преимущество «автозаводцев» до 10:0. В составе «Красного Яра» на 65-й и 72-й минутах двумя штрафными отметился Юрий Кушнарев, сократив отставание бело-зелёных до 4 очков, однако через полторы минуты Давит Месхи после сольного прохода занес мяч в зачетку «Яра»», - сообщили в пресс-службе краевого Минспорта.

Итоговый счет встречи 15:6 в пользу «Енисея-СТМ». Второй матч полуфинальной серии до двух побед пройдет 10 мая на поле «Красного Яра».

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