Туристы из Дивногорска оказались погребены лавиной в горах Бурятии

В горах Бурятии лавина накрыла туристов из Дивногорска. Группа из пяти человек совершала восхождение на перевале «Горелова» по руслу реки Белый Иркут вблизи села Монды. Этот маршрут характеризуется как высокой степени сложности. Туристы зарегистрировались 21апреля, предоставив данные о своем пути с использованием информационно-телекомуникационной сети. 3 мая на группу сошла лавина, накрыв всех. Двоим мужчинам удалось выбраться, они откопали еще одного путника, но тот был уже мертв. Поиски двух человек продолжаются.

«В горы вылетел вертолет спасателей, которые эвакуировали выживших членов группы в Иркутск. Планируется продолжение поисково-спасательной операции на месте происшествия. В настоящее время следствием по данному факту проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление полной картины происшествия», - сообщили в пресс-службе Следственного комитета Бурятии.

После транспортировки тела погибшего туриста в город будет назначено судебно-медицинское исследование для установления точной причины смерти.

Фото: МЧС республики Бурятия